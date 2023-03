Wenn die Natur krank macht: Tipps von Experten aus dem Bezirk Melk

Caroline Trischler, Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt auf traditionelle chinesische Medizin (TCM) und Akupunktur mit einer Praxis im Gesundheits- und Bürozentrum Melk. Foto: Caroline Trischler

Bei einer Allergie reagiert unser Immunsystem übereifrig und stuft eigentlich harmlose Stoffe als gefährlich ein. Die häufigste und wohl bekannteste ist die Pollenallergie. Wenn die Bäume und Gräser blühen, beginnt auch die Leidenszeit für Allergiker. Verstopfte Nase, juckende, tränende Augen, Juckreiz im Rachen und Husten sind die häufigsten Symptome. Eine durchaus gefährliche Überreaktion kann eine Nahrungsmittelallergie, etwa bei Nüssen, auslösen.

Das kann von Schwellungen im Lippen-, Mund- und Rachenbereich bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen reichen. Nach der Pollenallergie ist die Unverträglichkeit von Hausstaub und Tierhaaren die zweithäufigste Ursache für Beschwerden. Weiter häufig auftretende Allergieformen sind Sonnen-, Kontakt- oder Insektengiftallergien. „Ein signifikanter Anstieg ist in den vergangenen Jahren jedoch nicht zu verzeichnen, während Unverträglichkeiten wie Gluten- oder Laktoseunverträglichkeit stark auf dem Vormarsch sind“, berichtet Katharina Moritz, Dermatologin und Spezialistin für die Abklärung und Behandlung von Allergien. Sie hat ihre Praxis in der Landordination von Florian Hoffer in Petzenkirchen.

Alternative Lösungsansätze zeigen gute Erfolge

Einen alternativen Ansatz verfolgt die Allgemeinmedizinerin Caroline Trischler, die ihre Praxis im Gesundheits- und Bürozentrum Melk betreibt. Sie arbeitet schwerpunktmäßig mit „Traditioneller Chinesischer Medizin“ und Akupunktur.

„Wir erzielen hervorragende Erfolge mit Allergiepatienten. Teilweise sind diese über einen langen Zeitraum beschwerdefrei und benötigen keinerlei andere Medikation“, erklärt die Medizinerin. Trischler sieht das Zusammenspiel von Akupunktur und Kräutermedizin als Schlüssel für den Erfolg.

Eine ganz andere Meinung vertritt Moritz: „Nachdem festgestellt wurde, um welche Art Allergie es sich handelt, kann mit einer Therapie mit Antihistaminika begonnen werden“, erläutert die Medizinerin. Die Einnahme ist sowohl in Tablettenform als auch mittels Nasenspray möglich. „Mit dieser Therapieform erzielen wir ausgezeichnete Erfolge, die Patienten sind meist die gesamte Pollensaison über beschwerdefrei, manchmal sogar darüber hinaus“, ergänzt die Ärztin. Die Einnahme von Globuli zur Allergiebehandlung sieht Moritz allerdings ,,als völligen Humbug“.

Während bei Kindern auftretende Allergien meist spätestens in der Pubertät von selbst verschwinden, sind in den vergangenen Jahren immer mehr Fälle von allergiebetroffenen Personen im Alter von 60 und darüber hinaus zu beobachten. Warum sich eine Allergie entwickelt, kann unterschiedlich sein: Neben einer erblichen Komponente können auch Umweltfaktoren wie Feinstaub, ein verändertes Ernährungsverhalten, stark übertriebene Hygiene, aber auch psychische Faktoren wie beispielsweise Stress das Allergierisiko erhöhen. Vor allem Betroffene einer Pollenallergie sollten unbedingt ärztlichen Rat suchen, da sich diese Form sonst zu einer Asthmaerkrankung entwickeln könnte.

