Auch wenn die Manker Ärzte Simon Kleinberger und Paul Höfinger vorerst nicht am Primärversorgungsnetzwerk (PVN) teilnehmen werden (die NÖN berichtete), ist die Gesundheitsversorgung in der Stadt gesichert. „Wir arbeiten gern in Mank und wir bleiben“, betont Allgemeinmediziner Höfinger.

Dennoch war Kritik laut geworden, dass die Manker Ärzte zumindest zunächst nicht Teil des PVN sein werden. „Die Mankerinnen und Manker dürfen nicht als die Einzigen vom PV-Netzwerk ausgeschlossen werden. Unser positives Erscheinungsbild der Kleinstadt Mank muss erhalten bleiben“, monierte der ehemalige SP-Stadtrat Anton Hikade in einem offenen Brief an VP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger und forderte diesen auf, die Ärzte beim organisatorischen Aufwand mehr zu unterstützen, um einen Beitritt zu ermöglichen.

Leonhardsberger entgegnet, dass Kleinberger und Höfinger bereits „ein enormes Arbeitspensum geleistet haben“ und dass man es „verstehen und respektieren muss“, wenn ein Beitritt derzeit noch zu viel Aufwand bedeute. Die beiden Allgemeinmediziner hatten im vergangenen Oktober, direkt nachdem sie im Spital praktiziert hatten, die Praxis von Barbara und Gerhard Schörgenhofer übernommen.

„Die Bereitschaft ist da, der Zeitpunkt aber noch zu früh. Für die Manker ist die Gesundheitsversorgung auf jeden Fall mit der bestehenden Ordination gesichert“, betont Leonhardsberger und ergänzt: „Was nicht ist, kann noch werden.“