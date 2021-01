Für die Gemeinden Mank, Kirnberg, Texing, Kilb, Hürm und Bischofstetten ist die Caritas Sozialstation Mank zuständig. 1.500 Einsatzstunden leisten die Mitarbeiter dabei monatlich in der Hauskrankenpflege, wie Regionalleiterin Elena Steinmaßl betont.

Weil die bisherigen Büroräumlichkeiten im Manker Gemeindeamt zu klein geworden waren, zog die Einsatzzentrale nun wenige Meter weiter ins Alpenvorlandcenter in der Schulstraße 3. Steinmaßl bedankt sich bei VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger: Die Caritas habe „ein neues Zuhause gesucht und es dank der guten Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft wieder in Mank gefunden“. Dass die Einsatzzentrale damit in Mank stationiert bleibt, schätzt wiederum Leonhardsberger: „Es freut mich sehr, dass die Sozialstation weiterhin in Mank verortet ist.“

Bürozeiten: Montag und Donnerstag 11 bis 12 Uhr; telefonische Erreichbarkeit auch außerhalb der Bürozeiten unter 0676 83 844 234.