Eine weiße Wand, eine Fotografie von ehemaligen Zuschneiderinnen des aufgelassenen Manker Bekleidungswerks, Siebdrucke von Spulen und Textelemente – schon die erste Installation von Andrea Brunner-Fohrafellner in den alten Gemäuern der ehemaligen Molkerei versinnbildlicht, worum es der Manker Künstlerin mit „KUNSTWERKmank“ geht: Kunst aus und für Mank.

Zusammen mit dem Stop-Motion-Video der Linzer Künstlerin Lydia Waldhör hat Brunner-Fohrafellner an drei Tagen vergangener Woche ihre Initiative in Mank gestartet, im August folgt mit einem Malprojekt das zweite Vorhaben. „Ich mache Projekte seit 20 Jahren – vor allem in Krems, wo ich auch beruflich tätig bin. Jetzt habe ich beschlossen, den Schwerpunkt auf Mank zu legen, weil ich aus Mank komme und es hier zwar schon bildende Kunst gibt, diese aber im Geheimen stattfindet, nicht öffentlich“, gibt Brunner-Fohrafellner einen Einblick.

Die temporäre Nutzung der ehemaligen Molkerei – für das Frühjahr sind die nächsten Vorhaben geplant – sieht sie nicht als Galerie, sondern als Atelier: „Es geht darum, nicht nur Kunst zu zeigen, sondern auch Kunst zu machen.“ So sind gerade für das Malprojekt andere Künstler und Menschen, die es noch werden wollen, eingeladen, mitzuwirken – ob beim Experimentieren mit Farbe oder bei der Ideenfindung für neue Projekte.

Speziell gefördert wird dabei auch der künstlerische Nachwuchs: Kinder können im Rahmen der „Kinder:Malschule“ im Rathaus – in Kooperation mit der Volkshochschule Mank – ihre Talente entdecken.

Dass es nun auch für bildende Kunst eine Anlaufstelle in der „Stadt mit vielen Gesichtern“ gibt, ist auch der Gemeinde zu verdanken. „Ich bin so glücklich über die Zusammenarbeit und die Hilfestellung der Gemeinde – so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt“, bedankt sich Brunner-Fohrafellner.

Initiative für Stadt als „Glücksfall“

Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP) hat die Initiative mit offenen Armen begrüßt: „Es ist ein Glücksfall, wenn jemand auf die Gemeinde kommt und sagt: ‚Ich will etwas machen.‘ Da ist es selbstverständlich, dass wir das unterstützen. Und es ist eine Möglichkeit, die leer stehenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Molkerei zu nutzen.“