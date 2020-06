Ein Sommer ohne Sommerspiele – fast hätte es so ausgesehen, als ob die Kultur in Melk 2020 ausbleibt. Aber eben nur fast. Als feststand, unter welchen Vorgaben Sommerevents über die Bühne gehen können, entwickelten Intendant Alexander Hauer und Wachaukultur-Melk-Geschäftsführerin Wiebke Leithner auf Hochtouren neue Konzepte. Was dabei herausgekommen ist? „Keine Lightversion, sondern ein lustvolles Experiment, das neugierig macht“, ist Hauer begeistert.

„Sommerspiele Xperiment – Pandemic edition“

Das Konzept des „Sommerspiele Xperiment – Pandemic edition“ kurz gefasst: sechs Wochen, sechs Stücke, sechs Regisseure. Gespielt wird ab 10. Juli in der Wachauarena. Ab Montag wird geprobt, freitags und samstags gespielt – dann beginnt wöchentlich das Spiel von vorne. „Unterhaltsam, nachdenklich und mit viel Humor werden auch die aktuellen Themen aufgegriffen, es wird Sprech- und Musiktheater geben – gespickt mit Überraschungen.“

Das Projektbudget nennen die beiden nicht – wohin die Einnahmen fließen allerdings schon. „80 bis 90 Prozent gehen ans Personal“, berichtet Leithner. „Wir wollen auch ein gesellschaftspolitisches Statement setzen und dies auch für das Ensemble tun: Denn auch die Theaterschaffenden sind von der Krise wirtschaftlich stark und nachhaltig betroffen.“

Vieles ist noch „Work in Progress“ – so viel sei aber schon verraten: Alexander Hauer ist der erste Regisseur und startet mit dem ersten Sommerspiele-Stück aus dem Jahr 1961, dem „Welttheater“.