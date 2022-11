Spatenstich für neues Schulhaus in Raxendorf

Der Grundstein am Schulstandort Nr. 28 geht weit in das 18. Jahrhundert zurück. Weil die Schülerzahl auf 140 Kinder stieg, wurde der exorbitante Platzmangel durch einen Neubau im Jahre 1983 behoben. Nun ist es soweit, dass dieses Gebäude abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt wird.

Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger erklärt: „Da Nachhaltigkeit, Boden- und Ressourcenschutz einen enormen Stellenwert in unserer Gemeinde haben, sollten sich diese Themen im ganzen Projekt widerspiegeln.“

Nun erfolgte der Spatenstich für das Bauwerk durch den Zweiten NÖ Landtagspräsidenten Karl Moser (in Vertretung von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister): „Viele Einrichtungen sind in Raxendorf mit hoher Qualität vorhanden, es wird nachhaltig gebaut. Das zeigt sich auch jetzt, da das Obergeschoss in Holzbauweise errichtet wird.“

Die Schülerinnen und Schüler sind derzeit im ehemaligen Gasthaus Karl untergebracht. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist im ersten Halbjahr 2024 geplant, der Unterricht soll am 2. September 2024 starten. Die Kosten werden sich inklusive der thermischen Sanierung auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

Beim Spatenstich waren die Kinder der Volksschule mit ihren Pädagogen sowie andere Gäste anwesend. Die musikalische Umrahmung besorgte der Musikverein Raxendorf.

