Spaziert man dieser Tage durch die Melker Innenstadt, sieht man vor allem eines: verschlossene Türen. Es scheint so, als wäre die Altstadt im Winterschlaf.

Die Bäckerei und Konditorei Mistlbacher etwa hat unter der Woche die Öffnungszeiten auf 14 Uhr verkürzt. Zuckerbäckerin Barbara Braun öffnet ihre Verkaufsfiliale erst wieder Ende Februar. Das Modegeschäft „La Moda“ sperrt sogar erst im März wieder auf.

„Hauptsächlich, weil der Winter in Melk eine tote Zeit ist“, erläutert Inhaberin Sabine Albrecht. Und diese Zeit nutzt sie: Die Boutique zieht innerhalb der Hauptstraße in das ehemalige Trachtenmodegeschäft „Ortner“ um.

„Wir hatten letztes Jahr auch erst im Februar offen. In dieser Zeit erwirtschafte ich nicht einmal die Miete, wozu also aufsperren?“, argumentiert Albrecht. Für die jahreszeitenbedingte Flaute gibt es laut der Boutique-Besitzerin mehrere Faktoren. Der Löwenpark ist keiner davon: Parkgebühren, kein Nahversorger, keine Touristen. „Melk ist derzeit eine Geisterstadt. Wir Innenstadtbetriebe müssen uns halt auch nach dem Geschäftsgang richten – und der ist in dieser Zeit schlecht“, meint sie.

Vor zwei Wochen initiierte die SPÖ eine Diskussionsrunde zur Situation der Altstadt. Albrecht nahm daran nicht teil. Sie zeigt sich gegenüber der NÖN nicht besonders optimistisch, dass die Innenstadt aus dem Winterschlaf gerufen wird. „Ich habe seit 23 Jahren ein Geschäft in Melk. In all diesen Jahren hat sich nie etwas geändert.“

SP-Stadtrat Jürgen Eder hingegen ist guter Dinge. „Ich habe gemerkt, dass die Altstadt den Menschen am Herzen liegt und sie die Hoffnung haben, endlich Fortschritte zu erreichen“, nahm Eder einige Punkte der Diskussionsteilnehmer sofort auf. So traf sich der SP-Stadtparteichef vergangene Woche mit dem Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll, der zuletzt die Stadtentwicklungs-Koryphäe Thomas Egger beauftragte, der Ybbser Altstadt neues Leben einzuhauchen.

„Natürlich haben wir in Melk andere Voraussetzungen. Ein Projekt würde uns 30.000 Euro kosten. Geld, welches gut angelegt wäre.“

Schritte will Eder aber auch im Bereich des professionellen Stadtmarketings setzen. „Vielleicht finden wir einen Profi, der die freiwillige Arbeit von Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz unterstützt und weitere Akzente setzen kann“, meint Eder. Ein Gespräch mit Kossarz führten auch VP-Bürgermeister Patrick Strobl und VP-Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm.

Dabei ging es um verschiedene Überlegungen des Wirtschaftsvereins und um die weitere Unterstützung der Stadtgemeinde. „Es war ein konstruktives Gespräch. Der Verein wird weiterhin unsere Unterstützung bekommen“, ist Strobl zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit auch in Zukunft gut funktionieren wird.