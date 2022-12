Eislaufen in St. Leonhard und Ruprechtshofen: Saison gestartet

Werbung

Der Krampustag kann auch Freudentag sein − zumindest bei Eislaufsportfans in den Gemeinden St. Leonhard und Ruprechtshofen. Mit 5. Dezember, und damit knapp zwei Wochen vor der Konkurrenz in der Bezirkshauptstadt, eröffnet der Eislaufplatz seine Pforten.

Die hohen Energiekosten haben aber auch in den beiden durchführenden Gemeinden im Vorfeld für Stirnrunzeln gesorgt. Die Umstellung auf LED-Lampen in der Flutlichtanlage soll in den Abendstunden helfen, nochmals Energie zu sparen.

Durch die Wärmerückgewinnung der Eismaschine wird das gesamte Gebäude, aber auch die Warmwasseraufbereitung versorgt. In den nächsten Jahren ist zudem die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach der Eissportstätte geplant. Trotz aller Maßnahmen musste eine moderate Preisanpassung durchgeführt werden.

