AMS Melk meldet „quasi Vollbeschäftigung“

Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt auch im Arbeitsmarktbezirk Melk weiterhin für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit: Im Vergleich zum Juli 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 66 Personen gestiegen. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von rund 200 Personen oder knapp 15 Prozent“, stellt Melks AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer klar und zeigt damit die positiven Seiten auf.

Trotz etwas steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich. Im Bezirk Melk ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 36,5 Prozent gesunken. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt weiter ganz oben auf unserer Agenda“, kündigt Fischer an.