AMS Melk wirkt Trend entgegen

Bezirk MelkDas schwache Wirtschaftswachstum sorgt nun auch in Niederösterreich für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. So auch im Arbeitsmarktbezirk Melk mit einem Plus von 99 Arbeitslosen. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Mai 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit und zwar von satten 19 Prozent“, stellt Melks AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer klar.

Das AMS bietet persönlich, telefonisch oder online professionelle Berufs- und Bildungsberatungen an. Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden.

2023 haben bereits 2.338 Kunden ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet. „Außerdem konnten durch unseren besonderen Fokus auf die Fachkräfteausbildungen im laufenden Jahr bereits 46 Jobsuchende eine passgenaue Fachausbildung starten“, erklärt der AMS-Chef.