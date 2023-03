Leichter Anstieg bei Arbeitslosigkeit

„Trotz leichtem Anstieg (um 175 Personen) ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk mit 1.803 Jobsuchenden weiterhin auf sehr niedrigem Niveau“, berichtet Melks AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer. Interessant dabei ist, dass bei den Frauen sogar um 25 (minus vier Prozent) weniger arbeitslos vorgemerkt sind, dafür aber bei den Männern um 200 (plus 20 Prozent) mehr. Die Entlassungen bei der Firma ZKW sind im Bezirk Melk im Februar noch nicht spürbar.

„Jugendliche unter 25 Jahren sind mit einem Plus von rund 22 Prozent am stärksten vom negativen Trend betroffen. Hingegen ältere Personen mit einem Plus von 2,5 Prozent kaum“, informiert Melks AMS-Chef Fischer weiter.

Die Unternehmen im Bezirk Melk suchen weiterhin verstärkt nach Arbeitskräften. Ende Februar waren bereits 901 freie Stellen und sogar 76 (!) sofort verfügbare freie Lehrstellen beim AMS Melk gemeldet. Dazu erklärt Helmut Fischer: „Unser Fokus wird es sein, von Arbeitslosigkeit Betroffenen rasch Stellenangebote zu übermitteln und die Unternehmen so bei der Besetzung der vielen offenen Stellen zu unterstützen.“

