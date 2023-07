Weiter wenig Arbeitslose im Bezirk Melk

Nachdem im letzten Monat zum ersten Mal seit über zwei Jahren (!) die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich wieder leicht angestiegen ist, setzt sich dieser Trend, wie erwartet, fort. So auch im Arbeitsmarktbezirk Melk mit einem Plus von 113 Arbeitslosen. „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juni 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlichen Rückgang von 15,2 Prozent“, stellt Melks AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer aber deutlich klar.Arbeitskräftebedarf im Bezirk Melk weiterhin hochDer Bedarf der niederösterreichischen Unternehmen an Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Seit Jahresbeginn bis Ende Juni konnten bereits 1.987 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften alleine im Bezirk Melk besetzt werden. Das sind um 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich.

„Die Berater des AMS Melk haben im heurigen Jahr den arbeitsuchenden Kunden bereits 10.308 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten in diesem Jahr bereits 2.514 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden“, sagt Fischer und zeigt damit die vielen vorhandenen Möglichkeiten für Arbeitsuchende auf.

Beim AMS Melk sind mit Ende Juni 2023 nur mehr 38 Personen länger als zwölf Monate arbeitslos vorgemerkt. Die intensive Vermittlungsarbeit der AMS-Mitarbeiter macht sich hier bezahlt — gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit um deutliche 38,7 Prozent.