Melker Pioniere: Neuer Zubau in Planung

Im November veröffentlichte der Rechnungshof einen 69 Seiten starken Prüfbericht zu den Melker Pionieren. Darin sah der Rechnungshof bei einer der wichtigsten Einheiten des österreichischen Bundesheeres im Katastrophenschutz einen kritischen Zustand. So kritisierten die Prüfer nicht nur fehlendes Personal und die hohe Zahl der Überstunden, sondern auch fehlende Gerätschaften. So sah der Organisationsplan etwa fünf Schützenpanzer vor, die Pioniere verfügen aber über keinen einzigen. Zudem sind von acht Pionierpanzern nur drei einsatzfähig. Kritik gab es aber auch an den Kosten der Erweiterung, die um 25 Prozent auf 36 Millionen Euro anstiegen.

Den damaligen Bericht nahm der Ybbser Nationalratsabgeordnete Alois Schroll mit SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer als Anlass, um eine parlamentarische Anfrage betreffend der Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft des Pionierbataillons 3 an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu richten.

Vergangene Woche reagierte die Ministerin auf die insgesamt 18 Fragen der SPÖ. So beantwortet Tanner die Frage, ob trotz Mängel, die Einsatzbereitschaft vollends sichergestellt ist, damit, dass es in diesem Zusammenhang weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft Probleme geben wird. Angesprochen auf fehlende Boote oder Pionierpanzer, die nicht rechtzeitig zur Beschaffung vorgesehen waren, reagiert die Ministerin mit einem Verweis auf einen zeitlichen Vorlauf bei Neubeschaffungen.

Nicht zufrieden mit den Antworten ist indes Schroll: „Die Antworten sind, wie so oft, unbefriedigend, schwammig und nichtssagend. Der Rechnungshof stellt klare Verfehlungen und grobe Mängel fest und die zuständige Ministerin sieht alles in bester Ordnung“, fordert der Abgeordnete detailliertere Antworten.

Hoffnungen auf mögliche weitere Baumaßnahmen

Diese kann der Chef der Melker Pioniere, Michael Fuchs, detailgenauer liefern. So habe sich in den vergangenen beiden Jahren, also nach der Erstellung des Rechnungshofberichtes, etwa die Situation bei den Schieß- und Sportverpflichtungen massiv verbessert.

Hoffnung legt Fuchs auf mögliche Baumaßnahmen am Kasernenareal. So soll nach der Eröffnung der neuen Tankstelle im Erweiterungsgebiet, der Platz der alten Tankstelle für einen Zubau samt Unterkünften verwendet werden. Erst vergangene Woche gab es dazu Gespräche.

Fuchs‘ Ziel ist weiterhin die Übersiedlung der Pionierkompanie aus Mautern mit rund 80 Soldaten. „Wir arbeiten daran bereits seit zwei Jahren, wissen aber auch, dass derzeit in ganz Österreich viel investiert wird“, sagt Fuchs, der von einem Prozess von fünf Jahren spricht. Nachholbedarf gibt es allerdings weiterhin bei den Gerätschaften. Während es bei den Schubbooten Verbesserungen gab, fehlt es aufgrund der veralteten Panzer weiterhin an Kampfunterstützung.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden