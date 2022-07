Übernachten mit Donaublick in Ybbs

Werbung

Das altehrwürdige Ybbser Schiffmeisterhaus ist – dank des Ateliers an der Donau – vielen als Ort der Kunst bekannt. Gastronomin Hannah Neunteufel, die seit dem Vorjahr ihr Restaurant „Der gute Fang“ in der Stadthalle betreibt, bietet nun in einem Teil des historischen Gebäudes eine neue Übernachtungsmöglichkeit in Ybbs. Das „Gute-Fang-Atelier“: 65 Quadratmeter, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Vorraum und Toilette. Donaublick inklusive. Geplant sei dieses Projekt „eigentlich schon immer“, sagt Neunteufel. Kurz nach der Eröffnung habe sich die Gastronomin bereits auf die Suche nach einem „besonderen Objekt“ nahe ihrem Restaurant gemacht. In einem der ältesten Häuser Ybbs‘ wurde sie fündig.

„Dining braucht Zeit, entspannten Genuss und eine gewisse Ästhetik rundherum – der Ybbser Donaulido und die Altstadt dahinter bieten das perfekte, erweiterte Rundherum, das immenses Potenzial hat, um weiteren Gästen aus allen nur erdenklichen Ecken zu gefallen“, betont Neunteufel. „Ich denke, das ‚Guter-Fang-Atelier‘ spricht und lockt neue Gäste an. Außerdem: Ich liebe es, einzurichten!“ Dabei war es ihr wichtig, den „Charme des ehemaligen Künstlerateliers zu erhalten“. Die notwendigen Adaptierungsarbeiten im Schiffsmeisterhaus dauerten rund einen Monat. Das war‘s aber noch nicht: In Planung sei bereits die Erweiterung des Übernachtungsangebots für die Gäste des „Guten Fangs“.

