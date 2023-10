Bezirk Melk: Shuttlebuzz, Discotaxi und Discobus nehmen Fahrt auf

Wenn's draußen herbstelt und kühl wird, geht's auf den Tanzflächen im Bezirk Melk heiß her. Pünktlich zur beliebten Halloween-Party in der Manker Bauhalle am Dienstag, 31. Oktober, nimmt der „Shuttlebuzz“ wieder Fahrt auf. Das Angebot richtet sich an Jugendliche aus den mitwirkenden Gemeinden Melk, Loosdorf, Emmersdorf, Schönbühel-Aggsbach, Schollach und Dunkelsteinerwald.

„Heuer sollen noch verstärkter Veranstaltungen angefahren werden, wie etwa die Events von Mado in der Bauhalle Mank. Hier wird es wieder eine Kooperation geben, von der die Jugendlichen mit günstigeren Eintrittskarten und garantiertem Einlass profitieren werden“, berichtet der zuständige Jugendgemeinderat Benjamin Steyrer aus Melk. Welche Party der „Shuttlebuzz“ anfährt, entscheidet das feiernde Volk mit: Wünsche werden entgegengenommen. Die Termine werden laufend unter shuttlebuzz.at aktualisiert, neben Festln wie etwa dem Novemberfest Pöbring (Samstag, 10. November) bringt der „Shuttlebuzz“ Party-Tiger auch ins Ybbser „Bermudadreieck“.

Das ist auch das erklärte Ziel des Discotaxis: Jugendliche aus der Region Pöchlarn (Pöchlarn, Golling und Erlauf) bringt der Shuttle-Dienst auf Initiative von Pöchlarns ÖVP-Stadträtin Stefanie Hochstöger nach Ybbs und wieder retour (Anmeldung unter 0664/1839191). Der Discobus der Gemeinden Wieselburg, Wieselburg-Land, Bergland, Petzenkirchen, Ybbs, Marbach, St. Martin-Karlsbach, Persenbeug-Gottsdorf und Blindenmarkt steuert ebenso die Ybbser Party-Szene an, Infos unter wieselburg.gv.at.