Tagesbetreuung Leiben lädt zum Tag der offenen Tür

Die Tagesbetreuung Leiben lädt am Freitag, 16. Juni, von 8.30 bis 11 Uhr zum Tag der offenen Tür. Fragen zu den Themen Eingewöhnung, Ablauf, Mittagessen etc. werden beantwortet, während die Kleinen die Tagesbetreuung erkunden können. „Ab einem Jahr können Kinder diese Betreuung in Anspruch nehmen, um den Eltern den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen“, betont SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz. Da ab September 2023 die Betreuung der Unter-Sechsjährigen am Vormittag in Niederösterreich kostenlos ist, wird geraten, sich rechtzeitig einen Betreuungsplatz zu sichern. Bei näheren Fragen wird gebeten, sich an Michaela Theuretzbacher unter 0676/9455689 zu wenden.