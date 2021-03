Die Corona-Zahlen in der Region steigen dieser Tage explosionsartig an. Innerhalb von einer Woche ist die Zahl der Infizierten im Bezirk Melk von 205 Personen (Stand Montag der Vorwoche) auf 402 (Stand Montag dieser Woche) geklettert. Aktuell befinden sich 1.233 Personen in Quarantäne, zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 531 Personen, die als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen behördlich abgesondert waren.

Und demnach stieg auch die Anzahl der Gemeinden, die als „Corona-kritisch“ gelten. In der Vorwoche kam es in sieben Gemeinden zu einem Überschreiten der 7-Tagesinzidenz von 300 bzw. 400 Fällen pro 100.000 Einwohner, zum derzeitigen Stand hat sich diese Zahl mit 15 Kommunen mehr als verdoppelt.

„Ausreisebeschränkung im Bezirk verhindern“

„Heute (Anmerkung der Redaktion: Montag) lag die Inzidenzzahl des Bezirks bei 378,2. Vor allem die rasante Steigerung in der letzten Woche ist beängstigend“, schlägt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner abermals Alarm.

Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner appelliert daran, sich an die Maßnahmen zu halten. Schweiger, Schweiger

Bereits am vergangenen Freitag appellierte er an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus‘ zu halten. „Nur so kann verhindert werden, dass auch der Bezirk Melk zu einem Hochinzidenzgebiet wird und ein Verlassen des Bezirkes nur mit einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 möglich ist“, warnt Haselsteiner vor Situationen, wie es etwa in Wiener Neustadt aktuell der Fall ist.

Wie der Bezirkshauptmann informiert, gilt nach den derzeitigen Vorgaben des Bundes ein Bezirk als Hochinzidenzgebiet, wenn die 7-Tagesinzidenz über einen Zeitraum von einer Woche über 400 pro 100.000 Einwohner liegt. Bleibt die Inzidenzzahl im Bezirk also weiterhin hoch, drohen Ausreisebeschränkungen. „Die geltenden Maßnahmen – wie das Tragen einer Maske, Abstandhalten und soziale Kontakte zu minimieren – sollen daher strikt eingehalten werden. Ebenso die vorgesehenen Einschränkungen über die Osterfeiertage“, betont Haselsteiner, die „Osterruhe“ ernst zu nehmen.

Hohe Inzidenz in Maria Taferl in der Vorwoche

Eine Inzidenz mit über 1.000 Fälle pro Einwohner hatte die Wallfahrtsgemeinde Maria Taferl in der vergangenen Woche. Ein Großteil der 13 Fälle soll auf eine Chorprobe im Zusammenhang mit einer privaten Messfeier entstanden sein. Bestätigen will das ÖVP-Bürgermeister Heinrich Strondl nicht, obgleich er ebenso die Gerüchte vernommen hat.

Generell gibt er aber Entwarnung für die Gemeinde: „Zu Beginn des Wochenendes sank die Zahl auf fünf Covid-Fälle.“ Damit die Ausbreitung des Virus‘ eingedämmt wird, ersucht Strondl die Bevölkerung, keine privaten Veranstaltungen abzuhalten oder zu besuchen.