Ankündigung Fest Nummer vier in Melk

Freuen sich auf ein tolles Straßenfest: Rene Lengauer, Obmann Benjamin Steyrer, Günther Höllmüller, Ashur Namrud, Caroline Namrud, Siegfried Reiter, Alexandra Reiter, Andreas Gießriegl, Andreas Fuchs und Erwin Gutlederer (v. l.). Foto: Ewald Fohringer, Ewald Fohringer

D ie Freunde der Herrieder Straße Melk laden am Freitag, 28. Juli und am Sonntag, 30. Juli zum bereits 4. Straßenfest in den Norden Melks ein.

Am Freitag spielt beim Straßenfest der Freunde der Herrieder Straße die Band RWR. Weine aus der Wachau, Bier vom Fass, Grillspezialitäten, eine Hüpfburg sowie eine Tombola laden zum Verweilen ein. Am Sonntag geht es mit dem Musikverein Melk beim Frühschoppen weiter. Der Reinerlös kommt zwei Melker Kindern zugute, welche im Alltag auf die Unterstützung durch medizinische Spezialgeräte angewiesen sind.