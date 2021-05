Bereits beim Einsteigen benahmen sich die beiden Männer auffallend. Als sich der Zug in Bewegung setzte, gaben die Beiden antisemitische Parolen von sich und leugneten offen den Holocaust. Der 31-Jährige forderte die Beiden auf, ruhig zu sein, was kurzfristig auch passierte. Als der Zug im Bahnhof Ybbs hielt, kam einer der beiden Männer auf den Oberösterreicher zu und schlug ihm dreimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließen die beiden Männer den Zug.

Das Opfer konnte noch ein Foto des Täters machen, und er bemerkte, dass einer der Täter beim Aussteigen seine Telefonnummer einem Mädchen gab. In Pöchlarn erstattete der 31-Jährige Anzeige. Als die Beamten die Telefonnummer wählten, konnten sie tatsächlich eine männliche Person erreichen. Diese verhielt sich aber nicht kooperativ und gab gegenüber den Beamten falsche Personendaten an.

Eine in der Umgebung des Bahnhofs Ybbs durchgeführte Fahndung verlief vorerst erfolglos. In den nächsten Tagen wird die Polizei das gesicherte Videomaterial am Bahnhof sichten. Die Beamten bitten auch um Hinweise unter 059133 3142-100. Die beiden gesuchten Personen dürften Mitte 30 und nahöstlicher Herkunft sein. Sie sprechen sehr gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Einer der Beiden trug laut der Opferbeschreibung ein sogenanntes „Palästinensertuch“.