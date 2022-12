Nächster Betrugsfall mit "Tochter-SMS" im Bezirk Melk

Werbung

Nach zwei Fällen in der Vorwoche tappte jetzt ein Vater einer Tochter aus Krummnußbaum in die Falle. „Hallo, ich habe mein Handy verloren“, lautet die Nachricht der vermeintlichen Tochter. Dabei auch die Aufforderung einen vierstellen Betrag zu überweisen, da diese aktuell leider keinen Zugriff auf ihr Konto habe. In der Meinung, dass es sich um seine Tochter handelte, überwies er das Geld. Als am Abend die richtige Tochter mit ihrer alten Nummer anrief, stellte sich der Betrug heraus.

