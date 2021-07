Die Lockerungen nach dem monatelangen Lockdown haben einen Jugendlichen scheinbar nicht gut getan. Nach einer durchzechten Nacht im Ybbser Bermudadreieck beschädigte der sichtlich betrunkene Jugendliche, in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr, die Heckscheibenwischer eines am Pulverfass-Parkplatz abgestellten Audi A4. Ein Security der Diskothek konnte die Tat mit einer Bodycam filmen. Im Anschluss an die Tat wurde der Täter von einer älteren Dame aus dem Bezirk Melk abgeholt. Laut Angaben der Polizei erfolgen weitere Erhebungen.