Erst vernahm eine Familie in Grimsing (Emmersdorf) Schüsse - danach schleppte sich Hauskatze "Lily" verletzt nach Hause.

"Unsere Katze wurde angeschossen, die Wunde wurde vom Tierarzt als Schusswunde bestätigt. Sie musste 24 Stunden qualvolle Schmerzen ertragen. Ich hoffe, einige Katzen zu retten, unsere 'Lily' konnte nicht mehr gerettet werden", sagen die Betroffenen gegenüber der NÖN.

Der Vorfall habe sich am Montag der Vorwoche zugetragen. Nachgefragt bei der Polizei verweist Chefinspektor Herbert Oberklammer darauf, Tierquälerei - egal in welcher Form - immer zu melden. "Uns ist dieser Vorfall leider nicht bekannt. So etwas müsste auf alle Fälle angezeigt werden", betont er auf NÖN-Anfrage.