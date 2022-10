Gemeinderatssitzung in Ybbs: Kauf im Ort statt bei Amazon

In den vergangenen Jahren war es immer wieder Thema im Prüfungsausschuss: der Einkauf von Waren für die Stadtgemeinde über den Onlineriesen Amazon. „Ich glaube, dass wir als Stadtgemeinde darauf achten sollten, unsere Bestellungen bei regionalen Unternehmen zu tätigen“, mahnt Prüfungsausschussvorsitzender Christian Reichhard (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zwar betont auch Reichhard, dass es manches in der Region nicht zu kaufen gibt, die zuletzt getätigten Bestellungen aber ohne Probleme bei örtlichen Händlern erhältlich gewesen wären.

Unterstützung dabei erhält Reichhard durch Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ): Ich appelliere immer an alle Mitarbeiter, auf die örtlichen Unternehmen zu schauen, und dass wir unsere Einkäufe dort erledigen sollen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.