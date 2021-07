Ob Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit – für viele Menschen ist die Pandemie mit Strapazen am Arbeitsmarkt verbunden. Mit den kürzlich zurückliegenden Öffnungsschritten konnte eine sinkende Arbeitslosigkeit festgestellt werden.

Viele haben in vergangener Zeit neue Stellen gefunden, meint Geschäftsstellenleiter des AMS Helmut Fischer. Knapp 2.500 Arbeitssuchende im Bezirk Melk seien es, die Teil dieser Aufwärtsbewegung sind: „Im Vergleich zum Vorjahr waren rund 50 Prozent weniger Melker beim AMS arbeitslos gemeldet.“ 1.000 gemeldete offene Stellen wurden 2021 mit Arbeitskräften besetzt.

Drei Beispiele aus der Ybbser Donau Lodge

Neben der Entspannung am Arbeitsmarkt gibt es aber auch eine beunruhigende Entwicklung – und zwar im Falle der Langzeitarbeitslosen. Deren Anzahl stieg trotz verbesserter Gegebenheiten weiter an. „Dieser Personengruppe gilt unsere besondere Aufmerksamkeit“, erklärt Fischer. Fördermaßnahmen, wie etwa die Übernahme von Lohnkostenteilen sollen dabei Abhilfe schaffen, um Arbeitslose und Arbeitgeber zusammenzubringen, schildert er.

Langzeitbeschäftigungslosen rät Fischer rasch Bewerbung zu senden und „vor Jobantritt mit dem AMS bezüglich Fördermöglichkeiten Rücksprache zu halten.“ Dieses Jahr konnten aber bereits einige Arbeitsplätze an Langzeitarbeitslose vergeben werden. „Eine Steigerung von fast 400 Prozent“, hebt Fischer hervor.

So auch in der Donau Lodge in Ybbs. Dort haben zwei Langzeitarbeitslose und eine 50-Jährige Arbeit gefunden. Für Chefin Karin Gruber-Rosenberger gilt dabei: „Jeder, der arbeiten will, soll eine Chance bekommen.“ Im Gastgewerbe war die Personalsituation besonders schwierig, deshalb hieß es für das Hotel früh Jobangebote schalten – und das mit Erfolg. „Durch die Vermittlungsdrehscheibe AMS wurde uns eine Restaurantleiterin vermittelt, die wir gleich eingestellt haben.“