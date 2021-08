Anfang August startete die Problemsuche - wieder einmal - von vorne. Zwei Jahre lang gab es keine Verunreinigungen des Leitungswassers in Artstetten-Pöbring, vor rund einem Monat wurden abermals Bakterien nachgewiesen (die NÖN berichtete). Ab dieser Woche kann das Leitungswasser wieder getrunken werden: Wie die Gemeinde informiert, wurden am Montag der Vorwoche Wasserproben entnommen. Das Ergebnis der Untersuchung (durch Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG) attestiert dem Leitungswasser wieder uneingeschränkte Trinkwasserqualität. Damit das so bleibt, kündigt die Gemeinde auch bereits weitere Schritte an.

Wasserzähler mit Rückschlagklappe werden installiert

Privatbrunnenbesitzer werden dringend ersucht, die hausinternen Wasserleitungen zu überprüfen, damit sichergestellt werden kann, dass keine Verbindung des Ortswassers mit den Privatbrunnenwasser gegeben ist. "Es wird dringend darauf aufmerksam gemacht, dass ein Zusammenschluss zweier Versorgungssysteme absolut verboten ist", heißt es vonseiten der Gemeinde. Zudem sei beabsichtigt, noch im Herbst/Winter die alten Wasserzähler durch neue Exemplare samt Rückschlagklappe zu ersetzen: "Dies ist ein zusätzlicher Schritt zur Qualitätssicherung unseres Trinkwassers."