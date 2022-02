Oben ohne mit 75: "Ja, na und?!", sagt Inge Maux

NÖN: Frau Maux, Sie sind zuletzt nach Berlin gereist, da der Film „Rimini“, in dem Sie mitspielen, bei der Berlinale zu sehen war. Im Vorfeld wurde er als Favorit gehandelt, einen Preis gab‘s dann aber nicht. Ist die Enttäuschung recht groß?

Inge Maux: Es ist natürlich jammerschade, aber ich bin davon überzeugt, dass „Rimini“ noch Preise abräumen wird. Unser Film hat ja auch tolle Kritiken bekommen und es ist toll, bei so einem Filmfestival eine Plattform zu haben. Im April wird er auch bei der Diagonale zu sehen sein und auch der Kinostart in Österreich ist im April angesetzt. Wir freuen uns schon!

Bei der Schauspielerei bringt nur Schönsein auch nix.“

Worum geht‘s in „Rimini“, welche Rolle haben Sie gespielt?

Maux: Im Film geht‘s um den Schlagerstar Richie Bravo und ich spiele seinen größten Fan und ich sag‘s Ihnen, ich liebe diese Rolle. Ich hab‘ mir in der Vorbereitung ganz viel Schlager angehört und mir Shows angesehen. Es ist so beeindruckend, wie Schlager die Menschen verändern und glücklich machen. Und es hat meinen Respekt vor dieser Branche gefördert! Da wird so viel Sehnsucht gestillt!

Hören Sie privat Schlager?

Maux: Als 14-Jährige hab‚ ich Schlager gesungen, heute bin ich ja in der Folklore zuhause. Aber jetzt höre ich manchmal „Sierra Madre del Sol“ von Ronny und natürlich den Soundtrack von „Rimini“, das sind richtige Ohrwürmer!

Zurück zu „Rimini“: Sie spielen also ein Groupie?

Maux: Ja genau, Emilia, so heißt meine Figur, ist ganz verrückt nach Richie Bravo. Wissen Sie, ich hab‘ eine ganz liebe Freundin aus Klein-Pöchlarn, die Martina Kronister. Sie hat so eine nette Art und liebt Promis, ich nehm‘ sie gern zu Events mit. Ich hab sie mir als Vorbild genommen, weil sie so charmant und ungeniert auf die Promis zugeht.

Von wem sind Sie denn privat ein Fan, Frau Maux?

Maux: Ganz klar von Audrey Hepburn und Meryl Streep, aber auch von der tollen Mavie Hörbiger, ganz zu schweigen von der Uschi Strauss.

Lauter Damen, soso!

Maux: (lacht) Ja, aber natürlich gibt’s auch tolle Männer. Ich bin auch ein großer Fan von Lars Eidinger, Manuel Rubey und Thomas Stipsits zum Beispiel, den Stipsits lieb‘ ich sehr. Und in den Axel Prahl hab ich mich verliebt – und in die blauen Augen von Harald Krassnitzer, als ich beim „Tatort“ mitgespielt hab’.

Also gibt’s doch ein paar Männer auf Ihrer Liste.

Maux: Ja – aber vergessen’s mir bitte auch nicht die Adele Neuhauser – die ist so super!

Wieder zurück zu „Rimini“: Wie liefen die Dreharbeiten?

Maux: Die waren wahnsinnig schön. Unser Regisseur Ulrich Seidl hat nur mit natürlichem Licht und nur bei schlechtem Wetter in Rimini drehen wollen. Als wir dort waren, war die ganze Zeit das Wetter schön, wie verhext! Dann hat‘s endlich geschneit und Ulrich war selig. Ich hatte eine Szene, da musste ich besoffen in High Heels durch den Schnee – ich musste nachher meine Füße auftauen! Ich war vor der Ausstrahlung auch ein wenig nervös wegen einer freizügigen Szene. Ich hab‘ überhaupt kein Problem damit, aber konnte nicht einschätzen, wie die Reaktionen so sein würden.

Und wie waren die Reaktionen?

Maux: Niemand hat was Negatives gesagt, im Gegenteil! Aber in meinem Alter ist eh schon alles wurscht. Also mir ist’s das auf alle Fälle. Beim Dreh war ich 75 und ich hab meinen Busen her‘zeigt. Ja, na und?!

Es gibt Studien darüber, dass Frauen über 50 deutlich seltener auf der Leinwand erscheinen als Männer über 50. Wie erleben Sie das als 77-Jährige?

Maux: Ich glaube, dass sich da in den vergangenen Jahren schon etwas getan hat. Auch, was die Darstellung von Frauenkörpern angeht, das wird heute schon authentischer gezeigt. Da fällt mir ein, bitte noch Erni Mangold auf die Fanliste setzen. Die ist ein Vorbild, ich könnte mir etwas von ihrer Courage abschneiden. Wissen‘s, bei der Schauspielerei bringt nur Schönsein ja auch nix. Und so schirch wie’s mich schon hergerichtet haben! Aber das ist egal, mir geht’s um die Sache, um die Rolle. Ich liebe das Extreme. Es erfordert viel, ein guter Menschendarsteller zu sein. Nur mit Liebe und Leidenschaft berührt man die Menschen.

Sie schlüpften ja schon in unterschiedlichste Rollen. Was war die herausforderndste?

Maux: Meine Rolle in „Murer“ war zweifelsohne eine meiner schwierigsten Rollen (Anm.: Maux spielte eine Holocaust-Überlebende, sie gewann dafür als „beste Nebendarstellerin“ den österreichischen Filmpreis 2019). Zur selben Zeit haben wir damals „Blockbustaz“ gedreht, da hab‘ ich eine Frau gespielt, die ihr Geld mit Telefonsex verdient. An der Stelle: In der Produktion ist Rapper Eko Fresh die Hauptrolle, in den hab‘ ich mich auch verliebt, bitte auch auf die Liste! Und was natürlich auch herausfordernd war, war meine Rolle bei „Wolkenbruch“, so eine bekommt man nur einmal im Leben. Die hab‘ ich nicht gespielt, die hab‘ ich gelebt.

In „Wolkenbruch“ verkörpern Sie eine strenge, orthodoxe Mutter. Der Film war ein Riesenerfolg, aktuell ist er auf Netflix zu sehen.

Maux: Ja, das stimmt. Diese Rolle und dieser Film ist so ein Riesengeschenk! Es hat natürlich Vorteile, dass er jetzt auf Netflix ist, aber der Nachteil ist, dass es keine Kinopremiere gibt. Das ist so schade, weil Kino ist Kino – ich breche eine Lanze fürs Kino!

Aufgrund der Pandemie waren die Kinos zum Teil monatelang geschlossen, dadurch hat sich das Filmeschauen in die eigenen vier Wände verlagert. Werden sich die Filmfans von ihren Sofas wieder erheben?

Maux: Ja, ich glaube schon, weil das große Gemeinschaftserlebnis fehlt – und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen Film zuhause oder auf der großen Leinwand sehe! Das ist hundert und eins.

In nächster Zeit werden zahlreiche Filmprojekte, in denen Sie mitgespielt haben, im TV und in den Kinos ausgestrahlt. Was ist denn Ihr jüngstes Projekt?

Maux: Was ganz Tolles, nämlich ein Weihnachtsspecial. Da spiele ich eine gestandene Hausmeisterin, eine Wilde. Ich liebe das! In der Branche weiß man schon, dass ich vor nix zurückscheue. Manchmal wurde ich bei Castings sogar schon gefragt, was ich denn gerne spielen würde (lacht).

Und was würden Sie gernspielen, Frau Maux?

Maux: Was ich noch nicht gespielt hab‘: eine Liebesgeschichte im Alter – oder eine elegante Gräfin!

