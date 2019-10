Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur und seinen Böden ist der Marktgemeinde und VP-Bürgermeister Karl Höfer ein wichtiger Eckpfeiler. Um dieses Ziel weiterhin zu verfolgen, trat die Gemeinde vergangenen Freitag dem Bodenbündnis bei. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden in Europa, die aktiv für einen nachhaltigen Umgang mit Böden eintreten.

In der Gemeinde gibt es bereits einige positive Beispiele im Umgang mit den Ressourcen-Themen Boden, biologische Vielfalt und Wasser. So etwa das Versickerungsprojekt am Parkplatz bei der Reitschule im Schloss. Die Vorbereitungen dafür haben bereits vor der Landesausstellung 2017 begonnen. „Wichtig ist, dass das Wasser bleiben kann“, erzählt Höfer.

Im Rahmen des Projektes „Adel vernaschen“ soll es ebenso eine Erweiterung bei den Streuobstbeständen in und um den Schlosspark geben. So plant die Gemeinde in der Schlossblickstraße das Setzen von 15 Birnbäumen. „Uns ist das Setzen von Bäumen wichtig. Erzherzog Franz Ferdinand hat die Streuobstbäume im Schlosspark gesetzt“, verkündet Höfer.

Zeichen am Friedhof gesetzt

Neben dem geplanten Wasserrückhaltebecken zur Sportplatzbewässerung setzt die Gemeinde auch am Friedhof ein Zeichen. Der Ortschef erzählt, dass am Friedhof mittels Pendelhacke gearbeitet wird: „Wir arbeiten schon seit einem Jahr pestizidfrei. Mir ist wichtig, der Bevölkerung die Möglichkeiten zu zeigen und damit einen kleinregionalen Beitrag zu leisten.“

Im Rahmen des Beitritts zum Bodenbündnis wurde auch ein Landschaftsbaum im Bereich der Außenklasse gepflanzt. Im Rahmen des Beitritts betont Höfer, dass ihm die Einbindung der Bevölkerung in das Projekt besonders wichtig ist. „Die Leute sollen nicht Zuschauer sein, sondern Teilnehmer“, hofft Höfer auf die Bevölkerung.