Und täglich grüßt das Murmeltier – oder zumindest jährlich. Die Gemeinde kämpft seit Ferienbeginn wiederholt mit Wasserproblemen. Die Diagnose heißt wie schon in den letzten Jahren: Coliforme Bakterien und Enterokokken – also Fäkalkeime.

„Schön langsam ist jeder Bürger wütend auf unseren Bürgermeister. Wir erwarten uns von ihm, dass er dieses Problem endlich in den Griff bekommt“, ärgert sich ein Artstettner (Name der Redaktion bekannt). Die Verunreinigung bekam er auch prompt zu spüren – und zwar im Zuge einer Magen-Darm-Infektion. „Es gibt pausenlos nur Probleme. Für mich wäre Karl Höfer mittlerweile rücktrittsreif“, findet er harte Worte für den Bürgermeister.

Verkeimung ausgelöst durch Wartungsarbeiten

Höfer hat Verständnis für die Aufregung: „Die Leute reagieren natürlich sensibel. Viele sind verärgert, aber der Großteil weiß, dass wir alles dafür tun, um sauberes Trinkwasser zu gewährleisten.“ Er zweifelt allerdings nicht an der Wasserqualität, ein Patzer bei Wartungsarbeiten am Leitungsnetz dürfte der Grund für die Verunreinigung sein. „Gerade beim Wasser sollte so etwas nicht passieren. Das ist schon peinlich“, bedauert der Ortschef.

Die Verkeimung wurde am 3. Juli festgestellt, in der Vorwoche startete die Gemeinde mit der Chlorierung. „Zurzeit müssen die Leute im Großteil der Gemeinde ihr Wasser abkochen“, informiert er. Das betrifft alle Haushalte, die unter dem Hochbehälter in Artstetten liegen. In drei Wochen findet die nächste Überprüfung statt. Übrigens: Nach der Misere im Vorjahr wurde eine Desinfektionsanlage in Nussendorf eingebaut. Dort ist das Wasser in Ordnung.