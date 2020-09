Vor fünf Jahren schloss der letzte Nahversorger der Gemeinde seine Pforten. Nach zwei Jahren Leerstand wurde die Geschäftsfläche im Jahr 2017, nach heftigen Diskussionen im Gemeinderat, für drei Jahre – plus einer Option auf weitere zehn Jahre – an eine Firma vermietet. Seither nutzt diese die Räumlichkeiten als Ausstellungsfläche für Motorräder. Bereits damals wies die Gemeinde daraufhin, dass die Räumlichkeiten für einen Nahversorger zu klein seien.

Da die Vertragsfrist sich dem Ende neigt und die Gemeinde um Ortskernbelebung bemüht ist, brachten die Grünen die Thematik der Vertragsverlängerung bereits vor dem Sommer aufs Tapet. Der Grünen-Antrag wurde damals von der VP-Mehrheit mit dem Vermerk der fehlenden Dringlichkeit abgelehnt. Zum Unverständnis der Grünen: Diese sehen nämlich Eigenbedarf für die Fläche im Ortszentrum. Hintergrund sind Planungen für die Errichtung eines 24h-Regionalshops, der ursprünglich in einem Container beim Busparkplatz vorgesehen war. VP-Bürgermeister Karl Höfer bestätigt Planungen im Rahmen des nächsten Dorferneuerungsprozesses, betont allerdings auch, dass dafür nicht die Gemeinde oder die ÖVP, sondern der Dorferneuerungsverein verantwortlich sei. Der Grünen-Variante im Zusammenhang mit den Räumlichkeiten des ehemaligen Nahversorgers erteilt er aber eine Absage:

Alfonshaus als Favorit für Regionalladen

Mit der Schließung des Ateliers von Stephanie Balih im sogenannten Alfonshaus ist nun ein weiteres Objekt in den Fokus für die Errichtung des Bauernladens gekommen. Ein Objekt, welches auch vom Dorferneuerungsvereins-Obmann Martin Zauner favorisiert wird: „Die Bevölkerung wünscht sich das Geschäft im Ortszentrum. Für uns ist das ehemalige Atelier mit seinen rund 40 m die beste Lösung.“

Höfer unterstützt zwar die Entscheidung, sieht aber das Ortszentrum mittlerweile verlagert. „Beim Busparkplatz wäre mehr Bewegung. Für mich wäre es der logische Platz gewesen. Ich hoffe, die teilnehmenden Unternehmen finden den Standort beim Gemeindeamt ebenso am besten“, betont er.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung landete das Thema Vertragsverlängerung der Ausstellungsflächen abermals am Tapet – und wurde kurzerhand wieder von der Tagesordnung genommen. Unstimmigkeiten bezüglich der Vertragslaufzeit zwischen Mieter und Gemeinde führten zu diesem Schritt. Für die Grünen ein Etappensieg. Diese wollen weiter in der rund 130 m derzeitigen Ausstellungsfläche für Motorräder den Regionalshop unterbringen und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Für Höfer ist die Entscheidung aber gefallen: „Wenn der Dorferneuerungsverein das Alfonshaus als Standort auswählt, wird der 24-Stunden-Shop dort auch untergebracht.“