Keine Firma will Brunnen bauen

Werbung

Es klingt eigentlich unglaublich, passt aber in die aktuelle Zeit: Seit Jahren kämpft die Marktgemeinde Artstetten-Pöbring mit Wassermangel. Um den Problem künftig Herr zu werden, plant die Gemeinde die Installierung eines zweiten Brunnens im Bereich Pöbring. Der neue Brunnen im Schwarzatal soll rund 300.000 Euro kosten. Damit die Ausgaben auch zielführend sind, wurde bereits monatelang getestet. So wurde im Frühjahr ein Stresstest durchgeführt.

Noch vor den heißen Sommerwochen sollten die Arbeiten für den Brunnenbau vergeben werden, doch der Wunsch der Gemeinde blieb ein Wunsch. „Wir haben kein einziges Angebot erhalten, obwohl wir acht Firmen angeschrieben haben. Fünf haben gar nicht geantwortet, drei haben uns gesagt, sie werden kein Angebot stellen, da sie ausgelastet sind“, ist ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer verwundert. Er spricht von einer aktuell „tragischen Situation“: „Es ist ein Wahnsinn, wenn ich nicht einmal mehr ein Angebot einer Firma bekomme. Die überhitzte Situation in der Baubranche muss endlich ein Ende haben. 300.000 Euro sind ja auch keine kleine Summe.“

Hoffnung auf Angebot im zweiten Anlauf

Die Gemeinde startet jetzt einen weiteren Anlauf - und hofft diesmal ein Angebot für das Projekt zu erhalten. Da aktuell kein Angebot vorhanden ist, verzögern sich die Arbeiten um zumindest um ein halbes Jahr. Jetzt hofft man in der Gemeinde, dass der Herbst und frühe Winter nicht zu trocken wird, um nicht neuerlich ein Wasserproblem zu haben. „Der Brunnen ist wichtig für unsere Versorgung. Die Niederschläge im Herbst und Frühwinter sind für unsere Versorgung wichtig“, sagt Höfer.

Trotz der aktuellen Hitzeperiode ist die Situation aktuell in der Gemeinde aber in Ordnung. „Aufgrund der guten Niederschläge im Herbst und Fühjahr kann uns heuer nichts mehr passieren. Der höchste Verbrauch ist bis August“, weiß Höfer aus der Erfahrung. Eines ärgert den Ortschef aber nach wie vor: Immer wieder werden Pools in der Gemeinde ohne vorherige Meldung im Gemeindeamt gefüllt: „Das ist eine verwerfliche Situation. Heuer ist die Lage zwar stabil, ohne Anmeldung droht aber immer die Gefahr, dass wir dann einen Engpass haben“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.