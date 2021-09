Der Eineinhalbjährige hatte auf die Küchenanrichte gegriffen und einen Teller mit der Flüssigkeit in seine Richtung befördert. Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mitteilte, wurde der Bub mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Zuerst hatte die Tageszeitung "Heute" online über den Vorfall berichtet.