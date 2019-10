Der Schmerz und die Trauer sitzen tief im südlichen Waldviertel. Ein Kohlenmonoxid-Unfall am Bauernhof der Familie Pichler forderte vergangene Woche das Leben des beliebten Landwirtes Anton Pichler (54). Seine Frau Maria befindet sich weiterhin im künstlichen Tiefschlaf im Grazer Uniklinikum. Nach der Familientragödie wurden in der Gemeinde alle Termine abgesagt. Darunter fiel auch die Eröffnung des neuen Bauhofs.

„Es gibt kaum jemanden in der Gemeinde, der Toni nicht gekannt hat. Er war extrem gut vernetzt, ein Vor- und Querdenker in unserer Gemeinde und enorm sozial. Niemand kann sich vorstellen, was da passiert ist“, merkt man VP-Bürgermeister Karl Höfer die Trauer in der Stimme an. Der Ortschef stand dem Opfer besonders nah: „Man hat im Leben nur wenige sehr gute Freunde, Toni war einer davon. Er hinterlässt eine riesengroße Lücke.“

Pichler war zehn Jahre im Artstettner Gemeinderat und auch im Bauernbund engagiert. Bei seinem Arbeitgeber, der Ybbser Firma Stora Enso, ist die Trauer ebenso groß.

Der Kohlenmonoxid-Unfall wurde durch einen Rückbrand in der Hackschnitzelanlage ausgelöst – trotz dreier Sicherheitsschranken. „Jeder hat einen Feuerlöscher zu Hause, die wenigsten aber einen CO -Melder. Er hätte hier Leben gerettet“, will Höfer für ein Umdenken sorgen. Um eine weitere derartige Tragödie zu verhindern, nahm die Feuerwehr bereits Kontakt mit einer Firma betreffend CO -Melder für die Gemeindebürger auf. „Leider muss immer etwas passieren, bevor ein Umdenken stattfindet.“