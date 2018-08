Die Marmorstatuen „Der Schwur des Hannibals“ und „Der Zentaur Chiron und Achilles“ sind wieder zu Hause. Von September 2017 bis Juli waren die Ausstellungsstücke vom Schloss Artstetten in der „Gallerie dell’Accademia“ in Venedig zu sehen. Dort wurden sie in der Ausstellung „Hommage an Kaiser Franz I. von Österreich“ gezeigt.

Schloss Artstetten

„Die Wiederaufstellung in unserem neuen Museums-Salon war eine wahre Herausforderung für die Kunstspedition, wiegen die Statuen doch zwischen 250 und 400 Kilogramm“, erzählt Brigitte Leidwein vom Schloss Artstetten. Mit Hubstapler und den vereinten Kräften von fünf Männern wurden sie aufs Podest gehoben und positioniert. Bei den Figuren handelt es sich um Hochzeitsgeschenke der Stadt Venedig an Kaiser Franz II. (den ersten Besitzer Artstettens aus dem Hause Habsburg-Lothringen) und an seine dritte Ehefrau Prinzessin Karoline Auguste.

Die Besitzer von Schloss Art- stetten stellen immer wieder Leihgaben für Ausstellungen zur Verfügung. „Zurzeit sind einige Kaffeetassen und Vasen im Wiener MAK zu sehen“, erzählt Leidwein. Für das kommende Jahr gibt es bereits Anfragen aus deutschen Museen.