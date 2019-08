Ein Facebook-Posting über den finanziellen Engpass des Samariterbundes Dunkelsteinerwald lässt aufhorchen. Ist nach Loosdorf die nächste Rettungsstelle im Bezirk in Gefahr?

„Auch wir leiden an Unterbesetzung und müssen jeden Cent dreimal umdrehen“, klagt Obmann Michael Hauer. Vor allem wünscht er sich eine Kostentransparenz beim Rettungs- und Krankentransport. Während Krankentransporte im Regelfall keinen Materialverbrauch haben, ist bei Rettungseinsätzen immer etwas notwendig. „Für die Kostenerstattung seitens der Krankenkassen ist die Unterscheidung zwischen den beiden Einsätzen aber unerheblich – es ist derselbe Tarif“, betont Hauer.

Besonders zu spüren bekommt der Samariterbund die Abrechnung des Transportes nach dem Zonenmodell. Zone eins sind null bis 19 Kilometer, Zone zwei bis 39 Kilometer und Zone drei bis 79 Kilometer. „Da unsere Dienststelle inmitten der Krankenhäuser Krems, Melk und St. Pölten liegt, fallen nahezu alle Transporte und Einsätze in Zone eins“, erklärt der Obmann.

Ungerechte Zonen-Abrechnung?

Ungerecht empfindet auch VP-Bürgermeister Franz Penz die Zonen-Abrechnung. „Es sollte angehoben werden, damit es finanziell abgegolten wird“, fordert er.

Penz ist sich sicher, dass es schwer wird, eine Ortsstelle zu erhalten, wenn sich nichts ändert und das Land und die Hauptorganisation nicht umdenken. „Wir zahlen einen Pauschalbetrag von 32 Millionen Euro an die Hauptstelle der Rettungsorganisationen. Wie es dann an die einzelnen Ortsstellen verteilt wird, liegt nicht an uns“, verteidigt sich Harald Herzog von der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse.

„Die Alarmglocken läuten, aber wir werden um den Erhalt unserer Ortsstelle kämpfen“, betont Penz. Daher zahlt die Gemeinde jedes Jahr einem Freiwilligen die Sanitäter-Ausbildung.