Atelier an der Donau: Treffen der Kulturen

Atelier an der Donau, Künstlersymposium, Version 17 – was ist das? Wer es noch nie live erlebt hat, die Kurzform:

Eine wunderbare Location (das historische Schiffmeisterhaus, direkt an der Donau), ein tatkräftiger Verein (allen voran Obmann Gerhard Maller und die künstlerische Leiterin Monika Sonnleitner-Temper), viel Unterstützung (von der Stadt Ybbs und vom Land NÖ). Und natürlich die Kunstschaffenden, die Jahr für Jahr Farbe in die Ybbser Altstadt bringen.

Acht Damen und vier Herren schufen in zehn Tagen neue Werke und präsentierten diese am Samstag der Jury. Der erste Preis ging in diesem Jahr an den Wiener Reinhard Hochmair, Ehrenpreise holten die Wienerin Armina Hatic und die Isländerin Johanna Thorhallsdottir. Den Anerkennungspreis holte die russische Studentin Anisa, passend zur Ybbser Historie war ihr Lieblingsmotiv die Straßenbahn.

Musikalisch begleitet wurde die Abschlussveranstaltung von Karl Schweiger und Johann Falter.

