Karl Krendl aus Bischofstetten: Ein Leben für die Kunst

„Schon als Kind bin ich mit meiner kreativen Zeichenstift-Ader aufgefallen“, erinnert sich Karl Krendl an seine Anfänge. Jetzt feierte er das 30-jährige Jubiläum in seinem Atelier in der Hauptstraße neben dem Gasthof Sterkl. Nach der Lehre als Tischler war die Kunsthochschule in Wien der Schwenk vom Handwerk in Richtung Kunst. Nach dem Diplomabschluss kooperierte Krendl mit Galerien in Wien. So hängen heute seine Bilder in vielen Räumen auf der ganzen Welt.

Mit der Eröffnung seines eigenen Ateliers hat sich der 65-jährige immer mehr mit Stift und Pinsel kreativ verwirklicht. „Wenn ich da bin und male, stehen die Räume immer offen. Oft besuchen mich Wanderer am Römerweg und schauen mir über die Schulter.“ Diese Gespräche sind es auch, die ihn beflügeln. Oft zieht es ihn mit Leinwand und Ölkreide auf den Römerweg und zur Steinleitenalm ins Freiluft-Atelier. Dort lässt er sich von der Natur, ihren Farben und Stimmungen für seine Werke inspirieren. Neben der abstrakten Richtung spielt der weibliche Akt eine wichtige Rolle im künstlerischen Schaffen Krendls.

Mehrmals zierten seine Werke die Rubrik „Lust und Liebe“ von Gerti Senger in der Sonntagsausgabe der Krone bunt. Krendls Bilder faszinieren mit besonderer Leichtigkeit und einer intensiven Leuchtkraft. Nicht umsonst wird er in der Kunstszene auch „der Lichtmaler“ genannt. „Meine Bilder sind lebensbejahend und sollen positive Stimmungen vermitteln“, versprüht Krendl Motivation. Seine Kunstgene scheint er auch in der Familie weiter zu geben. Tochter Lydia hat sich der Keramiktechnik verschrieben, Enkelin Laura entdeckt die Liebe zur Malerei.

Auch im öffentlichen Raum in Bischofstetten tragen viele Gebäude die Kunst-Handschaft des gebürtigen Kilbers. Feuerwehrhaus, Dorfzentrum, Weinkeller oder Volksschule sind mit seinen Kunst-Objekten geschmückt. Und jedes Jahr lädt Krendl auf die Steinleitenalm, wo er in Kunstkursen sein Wissen an interessierte weitergibt.