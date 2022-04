Neuer Spielplatz in Emmersdorf ist eröffnet

Werbung

Der Wettergott meinte es am vergangenen Freitag gut mit den Emmersdorfern. Vor allem mit den Kleinen: Denn bei der Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes in der Westsiedlung luden die sommerlichen Temperaturen schon zum Spielen und Toben im Freien ein.

Der in die Jahre gekommene Spielplatz wurde im Vorjahr im Zuge der Förderaktion „Spielplätze in Bewegung“ saniert, da Emmersdorf als einzige Gemeinde im Bezirk nominiert wurde. Bei dieser Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und Natur im Garten wurden Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde investierte rund 28.000 Euro. Gemeinsam mit „Natur im Garten“ und den Kindern der Volksschule fand im Herbst dazu eine Pflanzwerkstatt statt.

„Dieses Projekt ist durch die hervorragende Organisation von Andrea Hebesberger möglich geworden. Vielen lieben Dank, Andrea!“, streute Bürgermeister Richard Hochratner (BNE) der Organisatorin und BNE-Gemeinderätin Rosen. Aber auch den Bauhof holt er vor den Vorhang: „Sie haben kräftig für unsere Kleinsten angepackt, danke dafür!“ Wie der Ortschef betont, wurde zeitgleich auch der Gossamer Spielplatz auf Vordermann gebracht. Auch dort werde es eine Einstandsfeier vor den Ferien geben, ein konkretes Datum gibt’s noch keines.

