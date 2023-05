„Bauer sucht Frau“: Diese Mostviertler Bauern suchen die große Liebe

„Ich glaube, ich selbst war von allen am meisten überrascht“, sagt Sarah – und lacht laut auf. Sie kann sich noch genau an den Moment erinnern: Die 31-Jährige aus der Region Mank war an jenem Nachmittag mit dem Auto unterwegs, als der Anruf kam. Der Anruf, der – wenn alles nach Plan läuft – ihr Leben verändern soll: Sarah ist Teil der 20. Staffel der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. „Ich hab's gar nicht glauben können, ich dachte nicht, dass sie mich nehmen. Erst am nächsten Tag hab ich's überhaupt jemandem erzählt“, sagt die 31-Jährige.

Die Reaktionen in ihrem Umfeld seien durchwegs positiv gewesen – kein Wunder, immerhin wollten Sarahs Freundinnen, dass die Pferdehof-Betreiberin sich schon viel früher bei dem ATV-Format meldet. „Jetzt hat's auch für mich gepasst“, erzählt sie. Und passen soll's nun auch mit einem Mann: Die 31-Jährige legt Wert auf Ehrlichkeit, Treue und Kommunikation. „Letztere hat in meinen vergangenen Beziehungen gefehlt“, sagt sie. Sarah will „keinen Badboy oder Gigolo“: „Das Gesamtpaket muss stimmen!“ Sie suche eine „Beziehung auf Augenhöhe“ – und das bezieht sich auch auf die Körpergröße von „Mr. Right“: „Ich bin 1,82 Meter groß – Augenhöhe oder größer wäre schon gut“, schmunzelt sie.

„Bitte wenig bis gar keine Tattoos!“

Aus der Region Mank stammt auch ein zweiter „Bauer sucht Frau“-Kandidat: Schafbauer Martin sucht via ATV eine Partnerin fürs Leben. „Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass sich jemand meldet“, erzählt der 47-Jährige. Martin hatte sich bereits 2021 angemeldet, seine Bewerbung langte damals aber zu spät ein, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren schon vollständig. Ende Februar klingelte nun sein Handy – und nun versucht er sein Glück. Er sei ein „ehrlicher, naturverbundener, umgänglicher Typ“ – diese Eigenschaften sucht er auch in seiner Partnerin. „Wichtig ist mir, dass sie gesellig ist, gern unter Leute geht“, betont der 47-Jährige. Optisch habe er nur einen Wunsch: „Wenig bis gar keine Tattoos. Ein, zwei lass' ich noch gelten, aber mehr bitte nicht“, sagt er mit einem Lächeln.

Martin aus der Region Mank freut sich auf Bewerbungen von „geselligen" Frauen, die gern unter die Leute gehen. Foto: Ernst Kainerstorfer

Der dritte im Mostviertel-Bunde bei der neuen Staffel „Bauer sucht Frau“ ist Christoph. Der 32-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs hat 2021 den Hof seiner Schwester übernommen und fokussiert sich mittlerweile, neben seiner Tätigkeit in der Logistik einer Brauerei, auf Ab-Hof-Vermarktung von Mostsäften, Schnaps und Schweinefleisch. Jetzt soll es aber auch mit der Liebe klappen. Christoph wurde von seinen Freunden bei der ATV-Kuppelshow angemeldet: „Sie haben mich schon öfter damit sekkiert, bis ich schließlich gesagt habe, gut, ich probiere es. Ich bin kein Typ, der gern in der Öffentlichkeit steht, aber es ist sicher eine interessante Lebenserfahrung.“

Christoph wohnt im Bezirk Scheibbs. Der Melktaler zeigte beim Fotoshooting mit Moderatorin Arabella Kiesbauer bereits, dass er Frauen wortwörtlich auf Händen trägt. Foto: Ernst Kainerstorfer

„Es wird sicher ein Spaß!“

Seinen Hofdamen möchte der Landwirt und Mostbauer sich so präsentieren, wie er ist: „Ich möchte, dass sie mein Leben, meinen Betrieb, meine Arbeit und meine Heimat unverfälscht miterleben.“ „Es wird sicher ein Spaß. Und vielleicht ist es doch eine Chance, bald die richtige Frau an meiner Seite zu haben.“

Die erste Vorstellungsfolge gibt es bereits diese Woche zu sehen: Mittwoch, 31. Mai, 20.15 Uhr. Die zweite folgt am Mittwoch, 7. Juni. Bewerbungen für die teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern sind unter atv.at/bauersuchtfrau möglich.

