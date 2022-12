SPNÖ will Emhart-Platz als neuen Namen für Dollfuß-Platz in Mank

Weitere Vorschläge wurden am Donnerstag für 2023 angekündigt. In der Mostviertler Gemeinde läuft aktuell eine einjährige Aufarbeitungsphase, an deren Ende laut Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) eine "ergebnisoffene" Abstimmung über den Namen des Platzes im Gemeinderat stattfinden soll.

"Eine Straße oder einen Platz nach einer Person zu benennen, ist eine der größten Ehren, die eine Gemeinde einer Person zukommen lassen kann. Dass aber die Stadt Mank diese Ehre dem austrofaschistischen Diktator Engelbert Dollfuß immer noch zukommen lässt, macht mich betroffen und wütend", sagte SPÖ-Landesparteichef LH-Stellvertreter Franz Schnabl am Donnerstag in einer Aussendung.

Dem Vorschlag der Benennung des Platzes nach der 1981 gestorbenen Widerstandskämpferin und SPÖ-Politikerin Emhart sollen im kommenden Jahr weitere Empfehlungen folgen. Präsentiert werden diese laut Aussendung "anlässlich verschiedener Jahrestage aus der Dollfuß-Ära".

Die Stadtgemeinde setzt bis zur angekündigten Abstimmung in Zusammenarbeit mit dem Verein "MERKwürdig" auf Aufklärung der Bevölkerung. Der Verein ist auch an der Aufarbeitung des Dollfuß-Museums im nahe gelegenen Texingtal beteiligt. Am Ende des Prozesses soll eine Empfehlung der Historiker über eine Umbenennung des Platzes stehen.

Gestartet wurde die Aufarbeitungsphase Anfang November, nachdem sich der Gemeinderat vorerst gegen die Umbenennung des Platzes ausgesprochen hatte. Angefacht worden war die Diskussion um die Namensgebung im September, weil ein ehemaliger SPÖ-Gemeinderat die Straßenschilder abmontiert und an das Haus der Geschichte Österreich in Wien und das Museum Niederösterreich in St. Pölten geschickt hatte.

