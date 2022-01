Auf Anzeigen in Pöchlarn folgen stärkere Kontrollen bei Corona-Demos

"Der Großteil der Anzeigen wurde wegen Missachtung der Maskenpflicht erstattet, weitere wegen der Verletzung des öffentlichen Anstandes sowie des Verbotsgesetzes“, gibt Chefinspektor Herbert Oberklammer vom Bezirkspolizeikommando Einblick in die Statistik. Letzeres wurde schlagend, da Teilnehmer mit einem gelben Stern – optisch gleich dem „Judenstern“, mit dem Juden in der Nazi-Zeit öffentlich gekennzeichnet wurden – samt „Ungeimpft“-Aufschrift durch die Nibelungenstadt marschierten. Aber nicht nur in Pöchlarn setzte es bei einer der jüngsten Demos Anzeigen, wie Oberklammer informiert.

17 Anzeigen bei 270-Personen-Demo in Melk

„In Melk wurde am 29. Dezember demonstriert, rund 270 Personen nahmen teil. Wir verzeichneten 17 Anzeigen“, sagt er. Laut dem Chefinspektor wurden bereits weitere Demo-Termine im Bezirk angekündigt. Da sich zuletzt die Anzeigen häuften, suchte man diese Woche das Gespräch mit Organisatoren. „Wir werden jetzt bei den Demos auf alle Fälle verstärkt kontrollieren“, sagt Oberklammer.

Corona: Fallzahlen steigen im neuen Jahr wieder

Seit dem Jahreswechsel steigt die Zahl der Corona-Fälle im Bezirk wieder an. Verzeichnete die Bezirkshauptmannschaft am Silvestertag noch 149 Corona-Fälle, sind es zum Start in diese Woche 256. Aktuell befinden sich 416 Personen in Quarantäne. "Es bestehen derzeit 50 Verkehrsbeschränkungen. In 31 Gemeinden des Bezirkes gibt es aktuell positiv getestete Personen. Die Siebentagesinzidenz im Bezirk beträgt aktuell 241,4 - und in vier der 40 Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz über 300", informiert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner auf NÖN-Anfrage.