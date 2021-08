Endlich wieder tanzen! Am vergangenen Wochenende feierte das Beserlpark-Festival in Mank ein fulminantes Comeback, das auch die vielen Besucher zu schätzen wussten - beide Tage waren ausverkauft. Als Headliner der 26. Ausgabe des Festivals standen Yasmo & die Klangkantine sowie die 5/8erl in Ehr'n auf der Bühne. „Wir sind sehr glücklich, alles hat wunderbar funktioniert und auch Besucher haben uns ganz oft gesagt, wie glücklich sie sind, dass sie endlich wieder tanzen können“, berichtet Elisabeth Schreiner vom Kulturverein Beserlpark, der das Festival organisiert.

