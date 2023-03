Projekt in Pöchlarn: Wohnen, wo auch schon die Römer lebten

Noch nicht einmal gebaut, machte das Terra-Wohnhausprojekt in der Pöchlarner Rüdigerstraße bereits Schlagzeilen. Bei den ersten Grabungsarbeiten stießen man auf Spuren aus der Römerzeit. Als sich dann im Frühjahr 2021 Archäologinnen und Archäologen auf unterirdische Spurensuche begaben, entdeckten sie bei den Grabungsarbeiten zahlreiche Artefakte aus römischer Zeit, unter anderem eine aufwendig verzierte, seltene Öllampe.

Auf diesem historischen Boden entwickelte Terra, ein Teil der Alpenland-Wohnungsgenossenschaft 16 Wohnungen. Zehn von diesen Wohnungen konnten im Beisein von Pöchlarns Bürgermeisterin Barbara Kainz (ÖVP) und Terra-Geschäftsführerin Theresa Reiter feierlich übergeben werden. Sechs Wohnungen sind derzeit noch frei. „Hier in Pöchlarn ist uns gelungen, topmoderne Wohnungen mit großzügigen Freiflächen zu erreichen“, erklärt Reiter. Bei der Schlüsselübergabe sprach sie aber auch die Herausforderungen aufgrund des historischen Bodens an. „Bei den Grabungsarbeiten für das Fundament wurde eine Vielzahl an wertvollen Fundstücken freigelegt. Allesamt Beweise für die römische Siedlungstätigkeit in Pöchlarn“, erzählt Reiter. Ein Teil der wertvollen Fundstücke wurde als Dauerleihgabe an das Pöchlarner Museum übergeben. „Bei allem, vor allem zeitlichen Aufwand, freuen wir uns natürlich, wenn wir einen Beitrag leisten können, um so wertvolle geschichtliche Funde sichern und aufarbeiten zu können“, meint Reiter.

Foto: ©foto-hoefinger.at, Marius Höfinger

Auf die lange und traditionsreiche Geschichte der Stadt ging bei ihrem Willkommensgruß an die neuen Stadtbewohnerinnen und -bewohner auch Kainz ein: „Heute freuen wir uns, als wichtige Regionalstadt beste Infrastruktur und eine gute Anbindung mit hoher Wohnqualität verbinden zu können.“ Die Wohnhausanlage wurde vom Architekturbüro Hans Peter Wildom geplant und vom Pöchlarner Bauträger Fraiss Bau als Generalunternehmen umgesetzt.

Die Wohnungen verfügen über eine Größe zwischen 59 und 97 Quadratmetern und bieten neben Kellerabteilen und Stauräumen auch eine eigene Tiefgarage an.

Foto: Josef Herfert, Josef Herfert

