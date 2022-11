Melker Verein MERKwürdig: Start für die Vermittlung

Der Dollfuß-Platz bewegt die Bevölkerung – das sieht man allein schon an der Vielzahl an Leserbriefen, welche die NÖN-Redaktion in den vergangenen Tagen erreichten.

Wie geht es aber nach dem Gemeinderatsbeschluss zur – vorläufigen – Beibehaltung des Dollfuß-Platzes und der Installierung einer Historikerkommission weiter? Laut Stadtchef Martin Leonhardsberger (ÖVP) wird in den kommenden Wochen das Straßenbezeichnungsschild samt einer Zusatztafel und QR-Code am Dollfuß-Platz angebracht.

Der QR-Code führt direkt auf die Homepage der Stadt, wo der Aufarbeitungsprozess laufend dokumentiert wird. „Es gibt eine kurze Aufklärung darüber, warum der Platz so heißt, wie er heißt und Infos über den Aufarbeitungsprozess“, erklärt Leonhardsberger. Die Straßenbezeichnungsschilder sollen erst gemeinsam mit dem Taferl aufgehängt werden. „Alleine wäre es für mich jetzt nicht okay“, sagt der Stadtchef. Warum man die Schilder aber überhaupt wieder aufhänge? „Es gibt einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, dass der Platz weiterhin so heißt. Der Prozess mit dem Wiederaufhängen der Straßenschilder ist mehrheitlich beschlossen worden.“

Kosten für Aufarbeitung im sechsstelligen Bereich

Wie hoch die Kosten für den Aufarbeitungsprozess des Dollfuß-Museums in Texingtal samt des Dollfuß-Platzes in Mank sind, ist noch offen. Der Obmann des Vereins MERKwürdig, Alexander Hauer, der für die Aufarbeitung beauftragt wurde, rechnet mit einem niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. An den Kosten wird sich die Stadt Mank laut dem Stadtchef allerdings nicht beteiligen: „Wir haben Informationen, dass die Prozessbegleitung durch Bundesstellen ausfinanziert ist. Ein fixer Geldbetrag von uns war bisher kein Thema, wir übernehmen aber Kosten bei Vorträgen oder Räumlichkeiten.“

Der Prozess, der bereits seit einem Jahr läuft, umschließt das gesamte Alpenvorland. „Bisher ist es ein vollkommen unbeeinflusster Prozess und wir können wirklich in Ruhe – ohne politische Zurufe – arbeiten“, meint Hauer. Rückendeckung erhält der Verein auch von „Bezirkshistoriker“ Gerhard Floßmann: „Ich bin überzeugt, dass diesen Fall der Verein MERKwürdig auf richtige Weise aufarbeiten wird.“ Nach dem Analyseverfahren startet im Dezember die Vermittlungsphase unter Einbindung von Vereinen, Stakeholdern und Organisationen. Die Vermittlungsarbeit erfolgt durch den Verein Forum Arbeitswelt Steyr.

