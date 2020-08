Das mögliche Aus für den Bankomaten am Hauptplatz sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff in der Stadtgemeinde. In der Debatte zu Wort meldet sich jetzt auch der Hauseigentümer der Liegenschaft am Hauptplatz, Heinrich Christian Berger. Gegenüber der NÖN verspricht er, dass es am Standort weiterhin einen Bankomat geben wird.

Er habe bereits Gespräch mit Bankomaten-Betreiber Payment System Austria (PSA) geführt, die künftig den Bankomat auch mit Geld speisen wird. Berger überlegt allerdings, den Bankomaten etwas nach außen zu verlegen. Die Behebungen bleiben weiterhin kostenlos.