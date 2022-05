Baustart im Gemeindebau

Werbung

Endlich steht es, das Baustellengerüst. Seit Jahren klagen die Mieter des Gemeindewohnhauses am Auweg 4 über den Zustand des Gebäudes, 2019 luden sie die NÖN zum Lokalaugenschein. Hinter der Eingangstür zeigte sich ein eindeutiges Bild: Risse und Löcher an Wänden und Stiegen oder Lacke am Boden durch tropfende Leitungen ließen keinen Zweifel ob des Handlungsbedarfs zu. Dass nun, nach langer Planung, Ende April die Sanierungsarbeiten gestartet sind, sorgt naturgemäß auch bei ÖVP-Stadtchef Franz Heisler für Freude und Erleichterung. Die Gemeinde geriet schließlich immer wieder in Kritik aufgrund des Zustandes des Gemeindebaus.

Ende April starteten die Arbeiten, bis Ende August soll die Sanierung des Gemeindewohnhauses am Auweg 4 dauern. Foto: Stadtgemeinde, Hofegger

„Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass das nun in Angriff genommen wird“, sagt er. Neben den Außenarbeiten werde auch das Stiegenhaus der Anlage auf Vordermann gebracht. Aufgrund der Corona-Pandemie sowie der aktuell angespannten Situation am Bausektor – Lieferengpässe, Materialmangel, Preissteigerungen – hatte sich der Baustart etwas verzögert, jetzt laufe aber alles nach Plan. Wenn’s so weitergeht, soll das Wohnhaus „voraussichtlich Ende August in neuem Glanz erstrahlen“.

Land NÖ unterstützt das 570.000-Euro-Projekt

Durch verschiedene energieeinsparende Maßnahmen wie die thermische Sanierung der Fassade und des Daches sollen sich künftig die Heiz- und Betriebskosten für die Mieterinnen und Mieter deutlich reduzieren. Vor allem an heißen Sommertagen werde man das verbesserte Wohnraumklima deutlich spüren.

Das Projekt erfüllt auch die Anforderungen der Wohnungsförderungsrichtlinie, wodurch vom Land Niederösterreich Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Ein Umstand, den der Bürgermeister hervorheben möchte: „Wir sprechen hier von einer Projektsumme von rund 570.000 Euro. Die finanzielle Unterstützung des Landes in Form der Sanierungsförderung ist da immens wichtig.“

