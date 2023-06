Melker Mittelschule präsentiert ihre Musikrevue

Der Countdown läuft, denn am 23. Juni feiert die Musikmittelschule Melk die Premiere ihrer Musikrevue in der Tischlerei Melk. Das ganze Schuljahr hindurch wurden Lieder in Chor und Band einstudiert, Tanzchoreografien entwickelt, das Drehbuch geschrieben und Bühnenbilder gestaltet.

„Besonders freut es mich, dass unsere Revue ein Schulprojekt geworden ist, denn die gesamte Schule kümmert sich um die musikalische und künstlerische Gestaltung von Schoolywood“, erzählt Musikkoordinator Thomas Fellner. Für das leibliche Wohl ist an allen vier Galaabenden ebenso gesorgt, da sich die Elterngemeinschaft dazu bereit erklärt hat. „Mir ist es wichtig, dass unsere Schüler einmal in ihrem Schulleben Teil eines solch großen Projektes sein können – daran werden sie sich ihr Leben lang erinnern“, freut sich Direktorin Ingeborg Lechner.

Aufführungstermine: 23.6.; 24.6.; 26.6.; 27.6. jeweils um 19 Uhr in der Tischlerei Melk

Karten: 02752 21100 6820 oder an der Abendkasse