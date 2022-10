Tierschutzhof Bischofstetten: Jede Art von Hilfe wird gebraucht

Schnaubende Pferde auf der Koppel, quakende Enten, die im Wasser planschen. Inmitten: Sissy Kogler, die Tierretterin aus Bischofstetten. Sie stellte vor 15 Jahren den A-Sissy-Hof in Hanau alleine auf die Beine und schaffte daraus einen Ort für kranke und pflegebedürftige Tiere. Zwei gefüllte Fotoalben, die beim Eingang liegen, geben einen groben Überblick darüber, wie viele Tiere sie bisher auf ihrem Hof zu Gast hatte. „Es waren ungefähr 500, aber das ist nur eine grobe Schätzung“, erzählt sie. Durch die Vermietung ihres Gästezimmers und Veranstaltungen über das Jahr verteilt, hält sie sich und ihren Hof über Wasser. „Alle Einnahmen laufen zu einhundert Prozent in die Tiere“, betont Kogler.

Für die Zukunft wünscht sie sich eins: „Dass es weitergeht.“ Die aktuellen Krisen bereiten der Tierschützerin Sorgen. Gestiegene Strompreise, auch Futter und Tierarzt seien in den vergangenen Jahren teurer geworden. „Ich freue mich über jede Art von Hilfe: Spenden oder wenn jemand für ein paar Stunden am Hof mithelfen möchte. Einfach anrufen!“, betont Kogler. Wer den Hof unterstützen möchte, kann an folgende Kontonummer spenden: Elisabeth Kogler, AT30 2011 1283 5733 9203. Auch Sachspenden wie Decken, Äpfel oder Flohmarktartikel nimmt Kogler gerne entgegen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.