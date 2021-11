Protestaktion der Melker Spitalsmitarbeiter: Klatschen ist zu wenig

Fünf nach Zwölf versammelten sich vergangenen Mittwoch die Klinik-Mitarbeiter des Landesklinikums Melk zu einer Protestaktion, um die aktuellen Missstände im Gesundheitsbereich aufzuzeigen. So befindet sich Österreich in der größten Gesundheitskrise der Zweiten Republik, dringend nötige Reformen seitens der Regierung fehlen aber den Pflegekräften. Viele der Beschäftigten sind bereits körperlich und psychisch am Ende, eine sofortige Entlastung der Mitarbeiter daher notwendig.

„Uns wurde in letzter Zeit viel versprochen, wir wurden beklatscht, aber nun ist es an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen“, erklärt Betriebsratsvorsitzender Josef Kräutner die Protestaktion. Viele der Missstände im Pflegebereich können ebenso auf das Melker Spital umgelegt werden. Er spricht von Personalmangel durch Kündigungen und zu wenigen Dienstposten durch Einsparungen.

„Es gibt kaum Dienstplanstabilität und dadurch kaum planbare Freizeit. Die Mitarbeiter sind am Ende ihrer Kräfte“, mahnt Kräutner. Er fordert die Verantwortlichen auf, endlich zuzuhören und dementsprechend zu handeln: „Sonst wird es in naher Zukunft keine adäquate Betreuung von Patienten mehr geben.“