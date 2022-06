Neues Gesicht für die Ybbser Donaulände

Werbung

Seit ihrem Antritt als Bürgermeisterin hat sich Ulrike Schachner (SPÖ) der Attraktivierung der Donaulände verschrieben. Bestätigt in diesem Weg fühlt sich Schachner auch im Rahmen der letztwöchigen Städtebund-Tagung in Villach, wo es unter anderem auch um die Entwicklung der städtischen Innen- und Wohlfühlräume ging. „Wir haben in den vergangenen sechs Jahren die Donaulände verändert und dabei mehr Lebensqualität geschaffen“, betont Schachner und verweist dabei auf die Errichtung der Schauturbine, den Bewegungspark sowie den neuen Kinderspielplatz. Mit den positiven Veränderungen gab es zuletzt aber auch Kritik. So kam das Fahrverbot entlang der Donaulände zwischen Stadthalle und Schiffsmeisterplatz nicht bei allen gut an. „Es gibt deutlich mehr Leute, die diese Veränderung begrüßen und sich freuen, dass die Donaulände endlich autofrei ist, als Kritiker“, sagt Schachner.

Zuletzt war die Stadtchefin auch mit Kritik an der Neugestaltung des Bereiches zwischen Schiffsmeisterplatz und Seff konfrontiert. Manche Ybbser vermuteten hinter den Neugestaltungen ein Entgegenkommen Schachners gegenüber Neo-Gemeinderat Gerhard Steindl, der die Seff betreibt. „Ich verstehe die Kritik nicht. Die Vereinbarung gibt es seit März 2021 und da war nicht abzusehen, dass Steindl Gemeinderat wird“, wischt Schachner die Kritik vom Tisch.

Im Bereich des Lokals Seff wurden Bäume und Pflanzen entfernt und dafür neue Baumarten gesetzt. Foto: Raimund Bauer

Bei der Neugestaltung der Donaulände gehe es ihr zudem nicht um Politik, sondern um eine schöne Donaulände und der Nutzung von freien Räumen. „Wir trauen uns, Maßstäbe zu setzen. Das ist unsere überparteiliche Aufgabe. Die Donaulände ist im Besitz der Stadtgemeinde und ich will die Räume zugänglich machen und präsentieren“, meint Schachner.

Die Neugestaltung des Bereichs erfolgte in Abstimmung mit „Natur im Garten“ – und wird daher auch gefördert. Dabei wurden zweireihige Sträucher im Bereich der Seff entfernt und neue Bäume gesetzt. „Dadurch mussten wir in diesem Bereich mehr ausheben, wodurch der gesamte Bereich umgestaltet wurde. Das Angebot der Gestaltung mit ,Natur im Garten‘ gab es auch an die Donaulodge. Die Betreiber wollten dies aber nicht, da der Platz bereits mit Loungemöbel sehr schön gestaltet ist“, gibt Schachner Einblicke.

Angesprochen auf die Kosten betont Schachner, dass es in beiden Fällen, sowohl bei der Donaulodge als auch bei der Seff, Vereinbarungen mit den Betreibern gibt. „Mit der Neugestaltung können wir auf unsere Donaulodge samt der ansässigen Gastronomie – vom ,Guten Fang‘ bis zur Donaulodge – wirklich stolz sein“, sagt Schachner.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.