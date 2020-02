Unbekannter attackierte Schülerin (9) in Pöggstall .

Unglaublicher Vorfall in Pöggstall: Ein neunjähriges Mäderl ist auf dem Heimweg am Kirchenplatz von einem Unbekannten angegriffen worden. Zuerst schlug er ihr auf den Kopf und dann boxte er ihr in den Bauch. Die Polizei ermittelt.